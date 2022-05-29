Согласно сообщению заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорваться через линию обороны в регионе, но обе попытки, стоившие украинской армии больших потерь, провалились.
"Украинские войска за последние дни дважды пытались прорвать линию обороны в Херсонской области в районе села Давыдов Брод, но потерпели поражение и понесли очень большие потери. Они пытались прорвать и захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области", — рассказал Стремоусов.
Только за первую попытку прорыва погибло около 200 украинских военных и было ликвидировано порядка 20 единиц военной техники. После двух попыток ВСУ отступили, оставив на поле боя как минимум 70 своих убитых бойцов.
Представитель администрации констатировал, что все попытки украинской армии бесполезны и бессмысленны, их итогом становится смерть украинских бойцов, которые обречены.
"Около 70 человек убитыми находятся на месте поля боя. Все попытки прорыва, которые предпринимает украинская армия, заканчиваются гибелью солдат, которых гонят на убой. Это все бесполезные попытки каким-то образом прорвать линию обороны между Николаевской и Херсонской областями", — добавил Стремоусов.
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