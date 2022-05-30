Продолжается специальная военная операция РФ на Украине, в ходе которой перед армией России сложили оружие тысячи украинских военных.
В распоряжении издания "Русская весна" оказалось видеообращение одного из украинских бойцов, находящегося в плену. Он обратился к общественности, неравнодушным людям, волонтёрам и представителям Красного креста, призывая подействовать на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он задумался о данных им обещаниях по поводу обмена военнопленными. Он пожаловался, что уже в течение месяца нет никаких действий командования по данному вопросу.
При этом военнопленный отметил, что удовлетворён условиями содержания, питания и медицинской помощью.
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Согласно сообщению замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорвать линию обороны в регионе.