Пленный ВСУ пожаловался на отсутствие движений по поводу обмена в течение месяца

Продолжается специальная военная операция РФ на Украине, в ходе которой перед армией России сложили оружие тысячи украинских военных.

В распоряжении издания "Русская весна" оказалось видеообращение одного из украинских бойцов, находящегося в плену. Он обратился к общественности, неравнодушным людям, волонтёрам и представителям Красного креста, призывая подействовать на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он задумался о данных им обещаниях по поводу обмена военнопленными. Он пожаловался, что уже в течение месяца нет никаких действий командования по данному вопросу.

При этом военнопленный отметил, что удовлетворён условиями содержания, питания и медицинской помощью.