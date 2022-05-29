Пленный солдат ВСУ: командование бросило нас под танки с автоматами

Уроженец Луцка Богдан Осимок и его сослуживцы из 2-го стрелкового батальона так называемой территориальной обороны оказались брошены военным командованием. Боевики решили добровольно сложить оружие и сдаться в плен российской армии. Пленный рассказал, что два дня с ними никто не выходил на связь. Всё это время у "теробороновцев" не было питьевой воды.

Солдат ВСУ рассказал, почему сдался в плен

"Мы ехать не хотели. Нас бросили сюда. <…> Бросили под танки с автоматами, я держал его первый раз в жизни! В нашем подразделении почти все такие." — заявляет Осимок.

Ранее он не служил в армии из-за проблем со здоровьем. Однако после начала спецоперации его мобилизовали и отправили на фронт.