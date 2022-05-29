Уроженец Луцка Богдан Осимок и его сослуживцы из 2-го стрелкового батальона так называемой территориальной обороны оказались брошены военным командованием. Боевики решили добровольно сложить оружие и сдаться в плен российской армии. Пленный рассказал, что два дня с ними никто не выходил на связь. Всё это время у "теробороновцев" не было питьевой воды.
"Мы ехать не хотели. Нас бросили сюда. <…> Бросили под танки с автоматами, я держал его первый раз в жизни! В нашем подразделении почти все такие." — заявляет Осимок.
Ранее он не служил в армии из-за проблем со здоровьем. Однако после начала спецоперации его мобилизовали и отправили на фронт.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Один из участников антифашисткого движения на Украине "Патриоты за жизнь" буквально случайно сумел спастись от сотрудников Службы безопасности страны.