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Автор Юлия Миленина

Власти Запорожской области: за взрывом в Мелитополе стоят украинские диверсанты

Силовые структуры

За терактом в центре Мелитополя стоит украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Власти Запорожской области: за взрывом в Мелитополе стоят украинские диверсанты

В интервью РИА Новости он отметил, что украинская ДРГ представляет собой террористическую группу. Представитель военно-гражданской администрации призвал усилить меры антитеррористической безопасности в регионе, чтобы боевики не запугивали население и не нарушали мирный уклад жизни.

"За терактом стоит украинская ДРГ, но фактически это террористическая группа", — подчеркнул Рогов.

В понедельник, 30 мая, в освобождённом Мелитополе прогремел мощный взрыв. В центре города боевики взорвали автомобиль, который стоял неподалёку от здания администрации. По предварительной информации, три человека получили ранения в результате ЧП. Для выяснения обстоятельств теракта на место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Темы теракт владимир рогов
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