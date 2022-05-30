За терактом в центре Мелитополя стоит украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В интервью РИА Новости он отметил, что украинская ДРГ представляет собой террористическую группу. Представитель военно-гражданской администрации призвал усилить меры антитеррористической безопасности в регионе, чтобы боевики не запугивали население и не нарушали мирный уклад жизни.
"За терактом стоит украинская ДРГ, но фактически это террористическая группа", — подчеркнул Рогов.
В понедельник, 30 мая, в освобождённом Мелитополе прогремел мощный взрыв. В центре города боевики взорвали автомобиль, который стоял неподалёку от здания администрации. По предварительной информации, три человека получили ранения в результате ЧП. Для выяснения обстоятельств теракта на место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.
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Согласно сообщению замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорвать линию обороны в регионе.