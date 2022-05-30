Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) не разрешает своим военным покидать позиции даже при сокрушительных потерях. Об этом заявил пленный сержант второй роты мотопехотного батальона 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Шамкий.
Он отметил, что в начале российской спецоперации его взвод понёс большие потери и лишился машины ЗИЛ-131 КУНГ с боекомплектом (БК). По его словам, у солдат остался лишь один бортовой ЗИЛ и бронированная разведывательно-дозорная машина.
"БК у нас не было, с провизией оставались только заготовки, а там буквально ящик тушёнки, может, был. Командиры с нами почти не общались", — сказал Шамкий в интервью ФАН.
Пленный боец ВСУ добавил, что украинские солдаты планировали бросить свои позиции и отойти на Бахмут, однако без приказа командира не могли это сделать.
Под Попасной Шамкий попал в российский плен. Он удивился, что военные из РФ отнеслись к нему по-человечески: накормили, дали одежду и тёплое одеяло.
"Никто нас не бил, никто ничего с нами не делал", — заключил военнопленный.
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Согласно сообщению замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорвать линию обороны в регионе.