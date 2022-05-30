По мнению военного корреспондента Александра Сладкова, для осуществления перелома в ситуации на Украине необходимо избавиться от мифов, которые старательно разрабатывает киевское руководство.
Во-первых, следует сломать идеологию об "арийском превосходстве" украинцев. Во-вторых, необходимо развеять миф о том, что за спиной у Украины "стоит весь мир". Однако на поле боя это сделать невозможно, поскольку здесь важна работа дипломатов.
"Когда украинцы увидят, как из антироссийской коалиции выпадет хотя-бы один значимый участник, это будет для них таким шоком, который станет страшнее любого военного поражения", — отмечает Сладков.
Третий миф, по мнению военкора, заложен в основу боевого духа украинских военных. Солдатам внушили, что Россия слаба и нестабильна. Именно поэтому каждый момент, который доказывает сплочённость российского общества, наносит мощный удар по идеологии противника.
Сладков отметил, что уничтожение этих мифов станет психологической победой российской армии, что приведёт к перелому в украинском конфликте.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Согласно сообщению замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорвать линию обороны в регионе.