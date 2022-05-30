Сладков: уничтожение трёх мифов Киева обеспечит перелом на Украине

По мнению военного корреспондента Александра Сладкова, для осуществления перелома в ситуации на Украине необходимо избавиться от мифов, которые старательно разрабатывает киевское руководство.

Во-первых, следует сломать идеологию об "арийском превосходстве" украинцев. Во-вторых, необходимо развеять миф о том, что за спиной у Украины "стоит весь мир". Однако на поле боя это сделать невозможно, поскольку здесь важна работа дипломатов.

"Когда украинцы увидят, как из антироссийской коалиции выпадет хотя-бы один значимый участник, это будет для них таким шоком, который станет страшнее любого военного поражения", — отмечает Сладков.

Третий миф, по мнению военкора, заложен в основу боевого духа украинских военных. Солдатам внушили, что Россия слаба и нестабильна. Именно поэтому каждый момент, который доказывает сплочённость российского общества, наносит мощный удар по идеологии противника.

Сладков отметил, что уничтожение этих мифов станет психологической победой российской армии, что приведёт к перелому в украинском конфликте.