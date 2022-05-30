Постановка с пограничным столбом для Зеленского обошлась в 4 убитых и 3 раненых

Уволенный глава Службы безопасности Украины Харьковской области Роман Дудин рассказал, что знаменитая постановка с пограничным столбом для Владимира Зеленского с "выходом к границе" обошлась ВСУ в 4 убитых и 3 раненых.

А сам столб бросили при бегстве от границы.

"Все, о чем "врала российская пропаганда" про пограничный столб оказалось правдой", — говорит Дудин.

Экс-глава Харьковского СБУ также признал, что данное видео снимали для поднятия имиджа команды Зеленского.

"А украли столб из ближайшего ТЦ, где он был выставлен на продажу. На колонне, которую везут к границе, потом ее позорно бросают и теряют четверых "двухсотых" и троих "трехсотых" за такое выступление перед президентом", — добавил он.

Кстати, теперь уже уволенный экс-глава управления СБУ в Харьковской области начал публиковать компроматы на своих коллег из силовых структур. И, по всей вероятности, скоро от него появится немало интересных разоблачений.