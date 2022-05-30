Уволенный глава Службы безопасности Украины Харьковской области Роман Дудин рассказал, что знаменитая постановка с пограничным столбом для Владимира Зеленского с "выходом к границе" обошлась ВСУ в 4 убитых и 3 раненых.
А сам столб бросили при бегстве от границы.
"Все, о чем "врала российская пропаганда" про пограничный столб оказалось правдой", — говорит Дудин.
Экс-глава Харьковского СБУ также признал, что данное видео снимали для поднятия имиджа команды Зеленского.
"А украли столб из ближайшего ТЦ, где он был выставлен на продажу. На колонне, которую везут к границе, потом ее позорно бросают и теряют четверых "двухсотых" и троих "трехсотых" за такое выступление перед президентом", — добавил он.
Кстати, теперь уже уволенный экс-глава управления СБУ в Харьковской области начал публиковать компроматы на своих коллег из силовых структур. И, по всей вероятности, скоро от него появится немало интересных разоблачений.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Согласно сообщению замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорвать линию обороны в регионе.