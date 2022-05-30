На Украине скоро произойдёт "яркая спецоперация" по пресечению "госпереворота"

Экс-депутат украинской Рады Илья Кива сообщил, что из Офиса президента Украины ему "принесли" интересные новости.

В течение пару дней там произойдёт яркая спецоперация по "пресечению государственного переворота" и арест сотрудниками СБУ известных политиков и их приближённых.

Операция начала готовиться в строжайшей секретности заранее — ещё месяц назад и её цель сегодня — отвлечь внимание общества от окончательной потери Луганской области и тысяч новых жертв и пленных солдат ВСУ, заявил бывший нардеп.