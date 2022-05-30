Экс-депутат украинской Рады Илья Кива сообщил, что из Офиса президента Украины ему "принесли" интересные новости.
В течение пару дней там произойдёт яркая спецоперация по "пресечению государственного переворота" и арест сотрудниками СБУ известных политиков и их приближённых.
Операция начала готовиться в строжайшей секретности заранее — ещё месяц назад и её цель сегодня — отвлечь внимание общества от окончательной потери Луганской области и тысяч новых жертв и пленных солдат ВСУ, заявил бывший нардеп.
"Комедианты подготовили новую постановку, которую представят своим баранам, в тот момент, когда у них возникнет вопрос: почему уменьшилось стадо и территория пастбища! Жене Червоненко лучше оглянуться по сторонам, почистить телефон и приготовить тёплые носки! За что купил, за то продал, но пока мой источник не подводил!" — пишет в соцсети Кива.
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Согласно сообщению замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорвать линию обороны в регионе.