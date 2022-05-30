Поддубный: ВС России подавляют последние очаги сопротивления ВСУ в районе Лимана

Крайне важный плацдарм на левом берегу Северского Донца, необходимый для наступления Союзных сил на Славянск, существенно расширился после того, как под контроль ВС РФ и НМ ДНР перешли населённые пункты Дубрава и Старый Караван.

Ранее туда отступили из Красного Лимана уцелевшие украинские подразделения. Об этом рассказал в понедельник вечером военный корреспондент Евгений Поддбуный.

По словам журналиста, сейчас происходит уничтожение последних очагов сопротивления боевиков на территориях от Лимана до берега реки.

Репортёр добавил, что бежавшие части ВСУ пытаются укрываться в лесном массиве, но их передвижение оперативно фиксируется, в том числе с помощью беспилотников. А поэтому шансов переправиться на другой берег реки у них очень мало, заключил военкор.