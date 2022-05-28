Кадыров: Северодонецк освобождён полностью за три часа

Северодонецк полностью перешёл под контроль союзных войск раньше, чем планировалось. Об этом сообщил вечером в субботу глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Северодонецк находится под нашим полным контролем. Фашисты разгромлены. Все их позиции уничтожены. Город освобожден. Жители могут вздохнуть спокойно. Отныне им больше ничего не угрожает", — написал Кадыров в своём Телеграм-канале.

Он назвал результат, которого добились бойцы чеченских подразделений при тесном взаимодействии со всеми задействованными силами Минобороны и народной милиции ЛНР, блестящим.