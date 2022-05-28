Северодонецк полностью перешёл под контроль союзных войск раньше, чем планировалось. Об этом сообщил вечером в субботу глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
"Северодонецк находится под нашим полным контролем. Фашисты разгромлены. Все их позиции уничтожены. Город освобожден. Жители могут вздохнуть спокойно. Отныне им больше ничего не угрожает", — написал Кадыров в своём Телеграм-канале.
Он назвал результат, которого добились бойцы чеченских подразделений при тесном взаимодействии со всеми задействованными силами Минобороны и народной милиции ЛНР, блестящим.
"Изначально планировалось освободить Северодонецк за неделю, но сегодня я внёс коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня. В итоге наши бойцы справились ещё быстрее — за три часа. Все отряды бандеровцев позорно сбежали из Северодонецка, как только узнали, что бойцы из Чеченской Республики приступили к зачистке города", — сообщил Кадыров.
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