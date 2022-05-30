Заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что Вооружённые силы Украины обстреливают Донецк из гаубиц М-777, которые США ранее направили Киеву в рамках военной помощи.
"Они применяли вчера и сегодня по Донецку гаубицы M-777 калибра 155 миллиметров, это американские гаубицы, калибр натовского образца", — сказал Безсонов в эфире Первого канала.
По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, украинская армия нанесла удары по центральной части города, в результате чего были повреждены две школы и гимназия. Жертвами обстрела стали шесть человек, ещё 18 получили ранения. Известно, что среди погибших есть подросток 13 лет. Следственный комитет РФ займётся расследованием этого преступления ВСУ против гражданского населения Донецка.
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Согласно сообщению замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорвать линию обороны в регионе.