Украинские боевики обстреляли центр Донецка: шесть человек погибли, 14 ранены

Украинские вооружённые формирования обстреляли центр Донецка, в результате которого погибли шесть граждан и 14 человек ранены.

"Украинские боевики атаковали центр Донецка, повреждения получили Классическая гуманитарная гимназия, школы №5 и №22", — сообщают в Штабе терО ДНР.

Отмечается, что среди погибших есть подросток 13 лет.

Ранее Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщает о возобновившихся обстрелах Макеевки со стороны ВСУ. Не менее четырёх человек получили ранения, один мирный житель погиб.

Людей призывают не выходить из дома без лишней надобности, а во время обстрелов не покидать убежища.