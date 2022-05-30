Украинские вооружённые формирования обстреляли центр Донецка, в результате которого погибли шесть граждан и 14 человек ранены.
"Украинские боевики атаковали центр Донецка, повреждения получили Классическая гуманитарная гимназия, школы №5 и №22", — сообщают в Штабе терО ДНР.
Отмечается, что среди погибших есть подросток 13 лет.
Ранее Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщает о возобновившихся обстрелах Макеевки со стороны ВСУ. Не менее четырёх человек получили ранения, один мирный житель погиб.
Людей призывают не выходить из дома без лишней надобности, а во время обстрелов не покидать убежища.
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Согласно сообщению замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорвать линию обороны в регионе.