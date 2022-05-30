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Автор Дмитрий Плотников

В МО РФ рассказали о карательных бесчинствах "Кракена" в Харьковской области

Силовые структуры

В Харьковской области боевики нацформирования "Кракен", состоящего из уголовного элемента, проводят карательные рейды.

В МО РФ рассказали о карательных бесчинствах "Кракена" в Харьковской области

Выпущенные из тюрем убийцы и насильники, из которых сформировали данный "эскадрон смерти", поздно вечером врываются к горожанам, которых СБУ подозревает в "пророссийскости". Таких украинцев нацисты избивают и увозят в неизвестном направлении.

"Десятки задержанных домой до настоящего времени не вернулись. Об их судьбах ничего не известно", — заявил глава Наццентра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он отмечает, что такие преступные действия со стороны Киева в очередной раз показывают бесчеловечное отношение режима к судьбам своих же граждан. Плюс свидетельствуют об абсолютном пренебрежении нормами гуманитарного права.

Генерал подчёркивает, что, применяя постоянно политику "двойных стандартов", западные страны совсем не заинтересованы в расследовании этих преступлений. Кроме этого, там закрывают глаза на постоянные нарушения Украиной международных конвенций и обвиняют всегда Россию.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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