Сестра члена "Азова"* — россиянам: "Относитесь к пленным, как и мы к вашим"

На Украине надеятся, что Россия будет относиться к "эвакуированным" с "Азовстали" нацистам "Азова"* так же, как киевский режим относится к россиянам.

Об этом на брифинге сообщила сестра майора националистического батальона Богдана Кротевича.

"Не знаю, где он находится. Он был эвакуирован, в каком состоянии находится, я не знаю, на связь он не выходил. Я хочу попросить, обратиться ко всем, как к украинским медиа, так и к зарубежным медиа, чтобы вы не молчали", — говорит сестра нациста.

По её словам, эта эвакуация какая-то неправильная и отнюдь не возвращение домой. Она очень надеется, что Россия будет относиться к пленным согласно Женевской конвенции, как "относится всё время Украина к военнопленным России", сказала родственница, "азовца"*, по всей вероятности, не зная, что россиян в украинском плену пытают, калечат и убивают.

А меж тем, украинские пленные подтверждают, что находятся в весьма хороших условиях.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.