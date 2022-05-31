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Автор Антон Уткин

Глава Минюста ДНР: для террористов из "Азова"* наказание одно — смертная казнь

Силовые структуры

Глава Министерства юстиции ДНР рассказал, какая участь ждёт боевиков националистического батальона "Азов"* после окончания следствия.

Глава Минюста ДНР: для террористов из "Азова"* наказание одно — смертная казнь

По словам Юрия Сироватко, всего из катакомб металлургического комбината в Мариуполе вышло около 2 300 человек. Это не только националисты из батальона "Азов"*, но и обычные солдаты ВСУ, уточнил министр в эфире программы "60 минут".

"С ними работают следственные группы, Генпрокуратура, наши спецподразделения МГБ", — рассказал Сироватко.

Пока всех боевиков поместили в СИЗО, но законодательством ДНР действия батальон "Азов"* однозначно классифицируются как терроризм.

"За такие преступления у нас высшая мера наказания — смертная казнь", — пояснил глава Минюста республики.

* украинский националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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