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Автор Юлия Миленина

РИА Новости: российская РЭБ подавила беспилотник НАТО над Чёрным морем

Силовые структуры

Российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с помощью помех подавила беспилотник, принадлежащий Североатлантическому альянсу.

РИА Новости: российская РЭБ подавила беспилотник НАТО над Чёрным морем

По информации РИА Новости, стратегический беспилотный летательный аппарат НАТО вёл разведку над Чёрным морем в интересах Украины. Как сообщил источник агентства, БПЛА приблизился к берегам Крыма.

"Потенциально аппарат пытался вести разведку российских объектов и сил в интересах войск Украины", — отметил он.

Источник также подчеркнул, что российские комплексы РЭБ в результате постановки комбинированных помех радиотехническим датчикам БПЛА сделали его миссию бессмысленной.

Ранее сообщалось, что подразделения ВКС РФ заметили подозрительную активность разведывательной авиации Запада в акватории Одессы. В районе острова Змеиный российские военные обнаружили беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США и британский стратегический разведчик RC-13. С территории Румынии за кораблями РФ наблюдали самолёты радиотехнической разведки НАТО.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Темы нато крым украина
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