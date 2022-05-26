Украинские морпехи готовят очередную десантную операцию в надежде захватить остров Змеиный. Разведданные ВСУ поставляют США и НАТО.
Подразделения ВКС РФ обнаружили подозрительную активность разведывательной авиации западных стран в акватории Одессы. В районе Змеиного был замечен беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США и британский стратегический разведчик RC-13. С территории Румынии за расположением российских кораблей наблюдали самолеты радиотехнической разведки ЕР-3Е Aries и Е-3 AWACS ОВВС Североатлантического альянса.
Радиотехническое и радиоэлектронное оснащение на борту этих летательных аппаратов позволяют вести разведку и целеуказание для поражения наземных и надводных объектов, пояснил российский военный аналитик Борис Рожин.
Он высказал уверенность, что украинское командование готовит очередной десант на Змеиный в попытке разблокировать Одесский порт. Помочь Киеву в этом должны береговые ракетные комплексы Harpoon, которые обещала поставить Дания.
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