Над Змеиным заметили авиаразведку США и НАТО: готовится новый десант ВСУ

Украинские морпехи готовят очередную десантную операцию в надежде захватить остров Змеиный. Разведданные ВСУ поставляют США и НАТО.

Подразделения ВКС РФ обнаружили подозрительную активность разведывательной авиации западных стран в акватории Одессы. В районе Змеиного был замечен беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США и британский стратегический разведчик RC-13. С территории Румынии за расположением российских кораблей наблюдали самолеты радиотехнической разведки ЕР-3Е Aries и Е-3 AWACS ОВВС Североатлантического альянса.

Радиотехническое и радиоэлектронное оснащение на борту этих летательных аппаратов позволяют вести разведку и целеуказание для поражения наземных и надводных объектов, пояснил российский военный аналитик Борис Рожин.

Он высказал уверенность, что украинское командование готовит очередной десант на Змеиный в попытке разблокировать Одесский порт. Помочь Киеву в этом должны береговые ракетные комплексы Harpoon, которые обещала поставить Дания.