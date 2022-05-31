Офицер описал пытки в секретной тюрьме "Азова"*: конвейер из человеческих тел

Отставной российский офицер с позывным "Мигель" был обычным военным пенсионером в Мариуполе. Однако в 2014 году его жизнь разделилась на до и после. Офицер рассказал, что мариупольская трагедия стала разворачиваться весной, когда возле воинской части украинские националисты расстреляли мирных жителей. Среди погибших были в основном родители призывников, которые просили, чтобы их детей отпустили. Они заранее обговорили это с командиром воинской части и просто стояли у ворот в ожидании своих сыновей. Однако вскоре был открыт пулемётный огонь.

"Мигель" заявил, что приказ расстрелять людей отдал именно тот командир, с которым была договорённость. Затем подъехали автобусы с боевиками, и началось тотальное истребление мирного населения.

"Они расстреливали всё, что шевелится", — вспоминает отставной офицер.

Следующее кровопролитное событие в Мариуполе произошло 9 мая 2014 года. В центр города выехала боевая машина пехоты, и националисты начали расстреливать мирных жителей, которые собрались на площади, чтобы отметить День Победы. Неравнодушные люди больше не могли терпеть этот ад и решили создать своё самоорганизованное подразделение. Однако спустя несколько месяцев сосед "Мигеля" сдал его. Вскоре мужчина оказался в руках СБУ, после чего его направили в так называемую "библиотеку". Мужчина неделю находился в пыточной "азовцев"* и терпел истязания каждый день.

"Пленники постоянно менялись. Такой конвейер из человеческих тел. <…> Пытали электротоком, подвешивали на дыбу, кидали в яму с трупами. Первую ночь я как раз провел в такой яме", — рассказывает "Мигель" в беседе с "МК".

Одним из "развлечений" националистов была имитация "расстрела". Пленному завязывали глаза и говорили, что сейчас его будут казнить. После чего стреляли из автомата рядом с ногами.

"На психику действует сами понимаете как", — отмечает офицер.

В сентябре "Мигеля" и ещё несколько избитых пленников "библиотеки" перевели в СИЗО. Офицера обвинили в "измене Родине". Тогда он задал следователю вопрос: "Как вы можете обвинять меня в измене Родине, если присягу я давал только Советскому Союзу и Российской Федерации?". Ответить им было нечего, поэтому мужчину снова избили.

"Конечно, я хотел бы сражаться за свободу Донбасса и сейчас, но надо реально оценивать возможности. Зная свое физическое состояние, я понимаю, что буду для ребят обузой. Хотя в голове и в душе у меня молодость, но физически уже всё", — сказал отставной офицер.

*украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.