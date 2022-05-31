Бывший глава Харьковского областного СБУ подполковник Роман Дудин, уволенный Владимиром Зеленским, опубликовал к нему обращение, где обещает выложить компромат на его "заказчиков".
Он назвал главу ВОА Олега Синегубова и главу Нацполиции области Владимира Тимошко.
Материалы Дудин обещал выдавать порциями.
Для начала он подтвердил историю, как боевики теробороны Харькова имитировали выход к границе РФ и утверждает, что за перформанс была заплачена страшная цена: 4 тероборонца погибли, трое ранены.
"Думаю, вам также будет интересно посмотреть на депутата, имеющего отношение к ФСБ. Коменданта гарнизона, вроде бы заказывающего убийство своего бывшего начальника", — анонсирует эти и другие компроматы украинский подполковник.
Экс-СБУшник перечислил и свои заслуги. Тут и организация вооруженного сопротивления в Харькове в дни начала СВО, и организация эвакуации граждан. Правда, не всех, а только семей военнослужащих. Кстати, Дудин проговорился, что о "нападении" было известно еще 22 февраля.
Он уверен, что только его действия не позволили Армии России захватить Харьков сразу. Подполковник сейчас ждёт извинений от Зеленского.
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