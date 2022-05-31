EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Экс-глава СБУ Харьковской области Дудин анонсировал серию разоблачений

Силовые структуры

Бывший глава Харьковского областного СБУ подполковник Роман Дудин, уволенный Владимиром Зеленским, опубликовал к нему обращение, где обещает выложить компромат на его "заказчиков".

Экс-глава СБУ Харьковской области Дудин анонсировал серию разоблачений

Он назвал главу ВОА Олега Синегубова и главу Нацполиции области Владимира Тимошко.

Материалы Дудин обещал выдавать порциями.

Для начала он подтвердил историю, как боевики теробороны Харькова имитировали выход к границе РФ и утверждает, что за перформанс была заплачена страшная цена: 4 тероборонца погибли, трое ранены.

"Думаю, вам также будет интересно посмотреть на депутата, имеющего отношение к ФСБ. Коменданта гарнизона, вроде бы заказывающего убийство своего бывшего начальника", — анонсирует эти и другие компроматы украинский подполковник.

Экс-СБУшник перечислил и свои заслуги. Тут и организация вооруженного сопротивления в Харькове в дни начала СВО, и организация эвакуации граждан. Правда, не всех, а только семей военнослужащих. Кстати, Дудин проговорился, что о "нападении" было известно еще 22 февраля.

Он уверен, что только его действия не позволили Армии России захватить Харьков сразу. Подполковник сейчас ждёт извинений от Зеленского.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы сбу владимир зеленский
Новости
Астрологический прогноз на неделю для Козерогов
Сатановский назвал Украину "наглой провинциальной содержанкой" США
Астрологический прогноз на неделю для Стрельцов
Россия за время СВО уничтожила более 3,3 тысячи украинских танков
Express: Путин успешно проводит СВО на Украине, на очереди — Китай и Тайвань
Минобороны: на "Азовстали" найден фургон с заминированными телами 152 военных
Сатанист и неонацист: Давида Касаткина, убивавшего пленных, ждёт суровая кара
Le Figaro: Украина выстоит перед Россией, если Путин не объявит мобилизацию
Астрологический прогноз на неделю для Скорпионов
Итальянские СМИ: Киеву бесполезно поставлять оружие, его сразу отбирают русские
Популярное
Силовые структуры
Немецкий эксперт Масала заявил о патовой ситуации между РФ и Украиной в ходе СВО

Военный аналитик Карло Масала выразил своё мнение о перспективах СВО на Украине.

Немецкий эксперт Масала заявил о патовой ситуации между РФ и Украиной в ходе СВО
Леонков: танкисты ВС РФ опасаются советских РПГ-7 на Украине
Силовые структуры
Леонков: танкисты ВС РФ опасаются советских РПГ-7 на Украине
Силовые структуры
В Херсонской области ВС РФ уничтожили группу военных ССО Украины
Силовые структуры
Украинский боевик исполнил "Танец Бандеры" и попал в плен
Любовь Степушова Иран наказал Грецию и США за пиратство. России надо делать выводы Любовь Степушова Людмила Черткова Советника Шойгу обвинили в том, что Россия проиграла информационную войну Людмила Черткова Ирина Шлионская Мозг хранит воспоминания по принципу картотеки Ирина Шлионская
Силовые структуры
CNN: боевики ВСУ назвали себя пушечным мясом и заявили, что обречены на смерть
Силовые структуры
ВСУ: причиной провала атаки на Херсон стали секретные прыгающие мины ВС РФ
Журналист из Финляндии Хайсканен: Зеленский лжёт всему миру
Мир. Новости мира
Журналист из Финляндии Хайсканен: Зеленский лжёт всему миру
Последние материалы
Астрологический прогноз на неделю для Стрельцов
Европа не может договориться о запрете российской нефти
Россия за время СВО уничтожила более 3,3 тысячи украинских танков
Express: Путин успешно проводит СВО на Украине, на очереди — Китай и Тайвань
Миллиарды в казну: Как государство может заработать на продаже "красивых" номеров
Минобороны: на "Азовстали" найден фургон с заминированными телами 152 военных
Сатанист и неонацист: Давида Касаткина, убивавшего пленных, ждёт суровая кара
Le Figaro: Украина выстоит перед Россией, если Путин не объявит мобилизацию
Астрологический прогноз на неделю для Скорпионов
Итальянские СМИ: Киеву бесполезно поставлять оружие, его сразу отбирают русские
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников