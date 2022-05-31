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Автор Дмитрий Плотников

Сладков: "Боевики "Азова"* выйдут из плена и станут прежними неонацистами"

Силовые структуры

Военкор и журналист Александр Сладков говорит, что, когда украинские неонацисты "Азова"* выходят с поднятыми руками, то ведут себя скромно, чуть слышно отвечают на вопросы.

Сладков: "Боевики "Азова"* выйдут из плена и станут прежними неонацистами"

Они отнекиваются от войны, и не любят говорить, что приехали воевать в Донбасс уже третий, а то и пятый раз.

Но ведь это эти боевики стреляют по мирному населению, говорит военный корреспондент, а "мы их жалеем и верим, что они тут случайно, хоть и пятый раз.

"А они — обыкновенные убийцы. Украинские пленные, которых я видел тысячами, — они убийцы мирных жителей, и в этом проблема. Это ведь их тема — "Москаляку на гиляку". Просто они становятся другими, когда поднимают руки вверх", — отмечает Сладков.

Однако придет время, и они выйдут и станут прежними, и в этом проблема, говорит репортёр.

По его словам, в России необходимо создать систему, которая будет перетирать таких неонацистов на свободе в муку, лишь только они посмеют подумать о прошлой жизни.

"Их должно бросать от прошлого в пот. Возможно так же, как американских летчиков, попавших в плен в Сербии в 1999 году", — подытожил военкор.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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