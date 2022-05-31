Несмотря на большое количество военнослужащих и боевиков-националистов в Одессе, местные жители иногда дают отпор киевским оккупантам.
В Одессе пожилая женщина сообщила украинским бандеровцам, что их город российский, а они — все "понаехавшие тут". Видео уже стало популярным в Интернете.
"Тут у нас Россия. Ишь, понаехали тут из Киева. Тут Российская Федерация", — смело заявляет пенсионерка.
Военные не стали арестовывать женщину, а только усмехнулись и угрожали позвать СБУ. Однако отважная одесситка стояла на своем. Чем всё закончилось — неизвестно.
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Военный аналитик Карло Масала выразил своё мнение о перспективах СВО на Украине.