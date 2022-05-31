Силам ВСУ перебиты поставки боеприпасов на лисичанском направлении

Танкисты и артиллеристы ЛНР делают всё возможное, чтобы украинские военные не могли получать вооружение, боеприпасы и продовольствие в направлении Лисичанска, и на данный момент они в этом преуспели. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Наши подразделения после разведки определили огневые точки противника (на лисичанском направлении), нанесли по нему огневое поражение. Благодаря уверенным действиям наших артиллеристов и танкистов затруднена поставка вооружения, затруднена поставка боеприпасов на украинские позиции в этом районе, то есть максимально перебито снабжение", — рассказал Филипоненко в беседе с РИА Новости.

Представитель Народной милиции ЛНР подчеркнул, что силы Луганской Народной Республики методично теснят украиские подразделения, засевшие здесь в лесополосе. Часть украинских формирований, по его словам, уже покинула это место, обороняясь из жилых строений.

"Огневые точки определяются и точечно уничтожаются. Для нас главное сохранить жизни мирного населения, поэтому работа ведется очень тщательно и аккуратно", — подчеркнул Филипоненко.

Лисичанск пока по-прежнему контролируется силами ВСУ, как это было, начиная с 2014 года.