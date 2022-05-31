Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что наступление на территории республики развивается эффективно.
По его словам, ситуация в Северодонецке и Лисичанске пугает украинских военных.
"В Северодонецке и Лисичанске разворачиваются активные боевые действия. Наступление развивается очень эффективно. Это пугает украинскую сторону", — подчеркнул Мирошник.
Ранее посол сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) хотят покинуть Северодонецк, прикрываясь мирным населением. Он подчеркнул: Киев призывает местных жителей к эвакуации с территории комбината "Азот". Как пояснил Мирошник, ВСУ планируют захватить заложников на этом предприятии, чтобы под их прикрытием уйти из города.
Силы ДНР и России практически полностью взяли Северодонецк под контроль. Чеченские бойцы, участвующие в специальной военной операции, заявили о том, что украинские националисты начали оставлять свои позиции при приближении ВС РФ и ополчения ЛДНР.
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