Мирошник: наступление в ЛНР развивается эффективно, это пугает ВСУ

Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что наступление на территории республики развивается эффективно.

По его словам, ситуация в Северодонецке и Лисичанске пугает украинских военных.

"В Северодонецке и Лисичанске разворачиваются активные боевые действия. Наступление развивается очень эффективно. Это пугает украинскую сторону", — подчеркнул Мирошник.

Ранее посол сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) хотят покинуть Северодонецк, прикрываясь мирным населением. Он подчеркнул: Киев призывает местных жителей к эвакуации с территории комбината "Азот". Как пояснил Мирошник, ВСУ планируют захватить заложников на этом предприятии, чтобы под их прикрытием уйти из города.

Силы ДНР и России практически полностью взяли Северодонецк под контроль. Чеченские бойцы, участвующие в специальной военной операции, заявили о том, что украинские националисты начали оставлять свои позиции при приближении ВС РФ и ополчения ЛДНР.