Аналитики США предложили Киеву план контрнаступления из трёх пунктов

Недавно украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз сообщил, что не пойдёт на возобновление переговоров с РФ, пока не вернёт себе "все свои территории".

Американские аналитики на основании этого заявления разработали конкретный план из трёх пунктов, взяв на вооружение который, Украина могла бы дать "дать отпор" России.

"Эксперты разложили эту задачу на составляющие пункты. Под номером один они рекомендовали Киеву пойти на сделку с Москвой и, заключив соглашение на любых условиях, выиграть время. Вторым пунктом Украине рекомендуется оставить Донбасс, а полученное время использовать на ударное строительство укрепленных районов и рубежей, которые не позволили бы России предпринять попытку прорыва на Киев. Третьим необходимым пунктом американские эксперты назвали создание новой ударной группировки войск, численность которой должна минимально достигать ста тысяч человек", — процитировали план американцев журналисты издания "Военное дело".

Американские эксперты подчеркнули, что создание новой боеспособной украинской группировки, способной к наступлению, займёт как минимум полтора года, а то и гораздо дольше, учитывая, сколько времени Киеву потребуется на подготовку, обучение и снабжение своих военных западным оружием.

Реально же оценивая способности Киева на контрнаступление, авторы плана признают, что его реализация может занять годы, и стоить сотни тысяч жизней, и это всё равно не гарантирует успех всего предприятия.