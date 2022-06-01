После освобождения посёлка городского типа Яровая в окрестностях Святогорска российские войска захватили крупную партию трофеев на брошенных позициях противника. Судя по характеру найденных трофеев, можно определить ситуацию с оружием у украинской группировки на линии фронта.
Российские военные обнаружили на позициях ВСУ автоматы и пулемёты Калашникова, ручные гранаты советского производства, миномёты. Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW всё реже встречаются в траншеях и окопах противника.
Также на брошенных позициях ВСУ можно найти одноразовые реактивные гранатомёты AT4 шведского производства, передаёт "Военное обозрение".
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Волкер уверен, что российская армия зря направила все силы на Северодонецк.