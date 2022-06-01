Трофеи на позициях ВСУ близ Святогорска говорят о тяжёлой ситуации с оружием

После освобождения посёлка городского типа Яровая в окрестностях Святогорска российские войска захватили крупную партию трофеев на брошенных позициях противника. Судя по характеру найденных трофеев, можно определить ситуацию с оружием у украинской группировки на линии фронта.

Российские военные обнаружили на позициях ВСУ автоматы и пулемёты Калашникова, ручные гранаты советского производства, миномёты. Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW всё реже встречаются в траншеях и окопах противника.

Также на брошенных позициях ВСУ можно найти одноразовые реактивные гранатомёты AT4 шведского производства, передаёт "Военное обозрение".