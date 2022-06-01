Польский наёмник-снайпер занял позицию на куполе церкви в Дробышево

Мирные жители посёлка городского типа Дробышево, который ранее перешёл под контроль российской армии, рассказали, что иностранный наёмник-снайпер занял огневую позицию в разрушенном куполе церкви.

Жители Дробышево сообщили, что наёмник прибыл из Польши. Об этом они узнали из документов, которые нашли российские солдаты. Однако теперь поляк больше не сможет открывать огонь по мирному населению, поскольку он был ликвидирован в ходе военной спецоперации.