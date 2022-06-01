Мирные жители посёлка городского типа Дробышево, который ранее перешёл под контроль российской армии, рассказали, что иностранный наёмник-снайпер занял огневую позицию в разрушенном куполе церкви.
Жители Дробышево сообщили, что наёмник прибыл из Польши. Об этом они узнали из документов, которые нашли российские солдаты. Однако теперь поляк больше не сможет открывать огонь по мирному населению, поскольку он был ликвидирован в ходе военной спецоперации.
"Теперь он надолго остался на Донбасской земле — похоронен около моста", — отметили военкоры "Русской весны".
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Волкер уверен, что российская армия зря направила все силы на Северодонецк.