Украинские СМИ: ВСУ "спокойно обороняют" десять процентов Северодонецка

Уровень украинской пропаганды продолжает удивлять: киевские СМИ заверяют граждан страны, что Северодонецк успешно обороняется.

Киев пытается добиться хоть каких-то успехов на поле боя, а когда этого не получается, победы приходится выдумывать. Скрыть почти полную потерю контроля над Северодонецком от украинцев не удастся при всём желании, и потому решено сообщать о "героической обороне".

"90% Северодонецка контролируется россиянами, ВСУ спокойно держат оборону на подготовленных позициях", — приводят СМИ заявление "губернатора Луганской области в изгнании" Сергея Гайдая.

Ранее бойцы российских подразделений публиковали множество видео из освобожденного города. Судя по роликам, украинские вооружённые формирования даже не пытались сопротивляться, а массово бежали со своих позиций. Без боя было сдано даже управление СБУ Луганской и Донецкой областей.