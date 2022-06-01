Уровень украинской пропаганды продолжает удивлять: киевские СМИ заверяют граждан страны, что Северодонецк успешно обороняется.
Киев пытается добиться хоть каких-то успехов на поле боя, а когда этого не получается, победы приходится выдумывать. Скрыть почти полную потерю контроля над Северодонецком от украинцев не удастся при всём желании, и потому решено сообщать о "героической обороне".
"90% Северодонецка контролируется россиянами, ВСУ спокойно держат оборону на подготовленных позициях", — приводят СМИ заявление "губернатора Луганской области в изгнании" Сергея Гайдая.
Ранее бойцы российских подразделений публиковали множество видео из освобожденного города. Судя по роликам, украинские вооружённые формирования даже не пытались сопротивляться, а массово бежали со своих позиций. Без боя было сдано даже управление СБУ Луганской и Донецкой областей.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Волкер уверен, что российская армия зря направила все силы на Северодонецк.