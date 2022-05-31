Чеченские бойцы: ВСУ бежали из Северодонецка быстрее олимпийских спортсменов

Официальный представитель ДНР Даниил Безсонов сообщил о практически полном взятии Северодонецка. По словам бойцов из Чечни, националисты просто разбежались.

Солдаты чеченских подразделений опубликовали несколько видео из Северодонецка, где они свободно идут по улицам пустого города. Чеченцы отмечают, что боевики украинских вооруженных формирований оставили населённый пункт при приближении союзных сил ВС РФ и ополчения ЛДНР.

"Так быстро бегут, что могут Олимпиаду выиграть", — предположил один из бойцов.

Накануне стало известно: жилая зона Северодонецка полностью освобождена от националистов. Эксперты не исключают, что украинские боевики могли спрятаться в промзоне, но после Мариуполя и "Азовстали" это не станет препятствием для полной зачистки города.