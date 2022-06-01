EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Рябков: новые поставки оружия Вашингтона Киеву лишь затягивают конфликт
Украинские беженцы в Варшаве собирают окурки возле турецких закусочных
Садальский высказался о переносе конкурса "Новая волна": Попса в трауре!
Юрий Кот: "Будет сделано всё возможное, чтобы Зеленский дожил до трибунала"
Экс-глава Минобороны Греции: желающие запретить нефть из России сошли с ума
В России объявили учения стратегических ядерных сил
Зеленский назвал условия для начала "деоккупации": насыщение ВСУ оружием
Автор Максим Александров

Wargonzo: под Харьковом уничтожено девять польских наёмников

Силовые структуры

Девять польских наёмников уничтожены под Волчанском. Об этом сообщил в среду, 1 июня, военный журналист, автор проекта Wargonzo Семён Пегов со ссылкой на собственные источники на передовой в Харьковской области.

Новость дополняется

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
польша россия украина харьков
Популярное
Мир. Новости мира
Волкер: РФ совершила стратегическую ошибку, бросив все силы на Северодонецк

Волкер уверен, что российская армия зря направила все силы на Северодонецк.

Волкер: РФ совершила стратегическую ошибку, бросив все силы на Северодонецк
Le Figaro: ВСУ выстоят перед ВС РФ, если Путин не объявит мобилизацию
Мир. Новости мира
Le Figaro: ВСУ выстоят перед ВС РФ, если Путин не объявит мобилизацию
Силовые структуры
ВСУ: причиной провала атаки на Херсон стали секретные прыгающие мины ВС РФ
Силовые структуры
Истребители НАТО появились над островом Змеиный
Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева Людмила Черткова К осени украинцы поймут, что "Джавелины" несъедобны, но будет поздно Людмила Черткова Любовь Степушова Иран наказал Грецию и США за пиратство. России надо делать выводы Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Велимамедов: ВС России сменили тактику наступления в ходе СВО на Украине
Силовые структуры
Польский наёмник-снайпер занял позицию на куполе церкви в посёлке Дробышево
В Одессе женщина остановила толпу вооруженных боевиков: "Тут у нас РФ"
Силовые структуры
В Одессе женщина остановила толпу вооруженных боевиков: "Тут у нас РФ"
Последние материалы
Коротченко: взятие Северодонецка станет переломным моментом в ходе спецоперации
Рябков: новые поставки оружия Вашингтона Киеву лишь затягивают конфликт
Украинские беженцы в Варшаве собирают окурки возле турецких закусочных
Садальский высказался о переносе конкурса "Новая волна": Попса в трауре!
Юрий Кот: "Будет сделано всё возможное, чтобы Зеленский дожил до трибунала"
Экс-глава Минобороны Греции: желающие запретить нефть из России сошли с ума
В России объявили учения стратегических ядерных сил
Зеленский назвал условия для начала "деоккупации": насыщение ВСУ оружием
Фермеры в Германии просят повысить цены на свою продукцию
Захарова: "От рассказов Денисовой "в деталях" стыла кровь у психиатров"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников