Девять польских наёмников уничтожены под Волчанском. Об этом сообщил в среду, 1 июня, военный журналист, автор проекта Wargonzo Семён Пегов со ссылкой на собственные источники на передовой в Харьковской области.
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Волкер уверен, что российская армия зря направила все силы на Северодонецк.