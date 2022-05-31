На позициях боевиков "Азова"*, располагавшихся на территории промзоны "Азовстали" в Мариуполе, сотрудники Следственного комитета России нашли иностранное оружие и места, где уничтожалась форма. Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе осмотра позиций, а также производственных и административных площадей завода обнаружили боекомплекты и вооружение иностранного производства, ноутбуки, флэш-карты, разбитые смартфоны и запасы продуктов питания.
В подвальных помещениях следователи нашли места уничтожения униформы, амуниции и вооружения ВСУ и "азовцев"*.
Также, предположительно, обнаружен штаб одной из рот украинских боевиков. Он располагался в одном из бомбоубежищ завода. Следователи проверили более пяти комнат, в которых располагался личный состав и офицеры.
Напомним, ранее на территории "Азовстали" был обнаружен полевой китель британской армии.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Военный аналитик Карло Масала выразил своё мнение о перспективах СВО на Украине.