Следователи СК РФ нашли иностранное оружие в ходе осмотра "Азовстали"

На позициях боевиков "Азова"*, располагавшихся на территории промзоны "Азовстали" в Мариуполе, сотрудники Следственного комитета России нашли иностранное оружие и места, где уничтожалась форма. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе осмотра позиций, а также производственных и административных площадей завода обнаружили боекомплекты и вооружение иностранного производства, ноутбуки, флэш-карты, разбитые смартфоны и запасы продуктов питания.

В подвальных помещениях следователи нашли места уничтожения униформы, амуниции и вооружения ВСУ и "азовцев"*.

Также, предположительно, обнаружен штаб одной из рот украинских боевиков. Он располагался в одном из бомбоубежищ завода. Следователи проверили более пяти комнат, в которых располагался личный состав и офицеры.

Напомним, ранее на территории "Азовстали" был обнаружен полевой китель британской армии.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.