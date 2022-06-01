Российские войска уничтожили батарею американских гаубиц на Украине

Вооружённые силы России уничтожили батарею гаубиц, переданных Украине США. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Уничтожено до 200 националистов, а также 24 единицы вооружения и военной техники, в том числе батарея 155-мм гаубиц М777", — говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, уничтожены два склада боеприпасов, поражены 128 пунктов управления, 169 огневых позиций артиллерийских батарей, более 600 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ.

M777 — гаубица калибром 155-мм, используемая сухопутными войсками США и ряда других стран. Впервые американцы её применили в Афганистане.