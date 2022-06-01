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Автор Дмитрий Плотников

В России объявили учения стратегических ядерных сил

Силовые структуры

В Российской Федерации объявлены учения стратегических ядерных сил.

В учениях на территории Ивановской области участвуют около тысячи военных, более ста единиц техники, в том числе стратегические ракетные комплексы "Ярс".

"Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения", — сообщает Министерство обороны России.

Комплексы "Ярс" способны поражать цели на дальности до 11 000 километров. Они оснащены разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
военные учения
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