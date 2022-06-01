Глава Луганской ОВА Гайдай: бойцы ВСУ держат оборону на позициях в Северодонецке

Так называемый глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подтвердил, что большая часть территории Северодонецка перешла под контроль российской армии. Однако, по его словам, город не находится в окружении, а украинские боевики продолжают держать оборону.

"Большая часть Северодонецка контролируется россиянами. ВСУ спокойно держат оборону на подготовленных позициях", — заявил в своём обращении Гайдай.

Ранее украинские солдаты и представители нацбатов пытались вырваться из города в сторону Лисичанска. Однако попытки оказались тщетны, поскольку все мосты, которые проходят через реку Северский Донец на этом направлении уничтожены.