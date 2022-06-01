Так называемый глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подтвердил, что большая часть территории Северодонецка перешла под контроль российской армии. Однако, по его словам, город не находится в окружении, а украинские боевики продолжают держать оборону.
"Большая часть Северодонецка контролируется россиянами. ВСУ спокойно держат оборону на подготовленных позициях", — заявил в своём обращении Гайдай.
Ранее украинские солдаты и представители нацбатов пытались вырваться из города в сторону Лисичанска. Однако попытки оказались тщетны, поскольку все мосты, которые проходят через реку Северский Донец на этом направлении уничтожены.
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Волкер уверен, что российская армия зря направила все силы на Северодонецк.