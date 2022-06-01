Боевики ВСУ отступили от Красного Лимана и скрылись в лесном массиве, пытаясь остаться незамеченными из-за сложной ситуации в регионе. Противник фактически прижат к Северскому Донцу, а основные мосты через реку на этом направлении разрушены.
Военные украинской армии запретили танкистам открывать огонь, так как любой выстрел из тяжёлой артиллерии будет замечен российскими войсками и выдаст их позиции. Группировка противника старается сохранить военную технику, чтобы переместиться на другой берег Северского Донца.
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Волкер уверен, что российская армия зря направила все силы на Северодонецк.