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Автор Мария Карева

Отступившие боевики ВСУ из Красного Лимана запретили танкистам открывать огонь

Силовые структуры

Боевики ВСУ отступили от Красного Лимана и скрылись в лесном массиве, пытаясь остаться незамеченными из-за сложной ситуации в регионе. Противник фактически прижат к Северскому Донцу, а основные мосты через реку на этом направлении разрушены. 

Военные украинской армии запретили танкистам открывать огонь, так как любой выстрел из тяжёлой артиллерии будет замечен российскими войсками и выдаст их позиции. Группировка противника старается сохранить военную технику, чтобы переместиться на другой берег Северского Донца. 

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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