Под Харьковом ВСУ восстали против заградотряда: есть погибшие и раненые

Под Харьковом, в селе Печенеги произошло весьма знаменательное событие. ВСУшники, недовольные отношением к себе, восстали против заградотряда.

О столкновении сообщил военный обозреватель Юрий Подоляка.

Он отметил, что военные, которым "надоело воевать за киевский режим", решили дезертировать или "эвакуироваться" в плен.

Об этих намерениях стало известно нацистам. Те явились в подразделение с карательной миссией. Однако ВСУшники, понимая, что терять больше нечего, встретили карателей оружием.

В этом бою есть погибшие и раненые с обеих сторон. Так нацисты впервые получили отпор от своих же "побратимов".

Отчаяние ВСУ понять можно. По информации, от личного состава 127 ОМБр теробороны Харькова осталось 40 процентов.

Пополнение подразделений сегодня проблематично, мобилизация очень туго, хоть повестки раздают пачками. Однако призывники пускаются в бега или прячутся.