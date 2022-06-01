Евсеев: разгром ВСУ в Донбассе развяжет армии РФ руки для освобождения Одессы

Армия России осуществляет сегодня подготовку к новой фазе СВО на Украине.

Об этом сообщил аналитик Института стран Содружества, военный эксперт Владимир Евсеев.

Обозреватель рассказал о дальнейших целях ВС РФ и объяснил, как разгром группировки ВСУ в Донбассе развяжет руки российским войскам.

По его словам, в ходе спецоперации ВС РФ освободили уже свыше 95 процентов территории ЛНР, а также большую часть Запорожской области. После разгрома донбасской украинской группировки у бойцов объединённых сил появятся все возможности для освобождения остальных крупных городов и областей Украины.

Евсеев подчёркивает, что, развязав себе руки на западном фронте, Армия России начнёт постепенно продвигаться в сторону Одессы, со всеми необходимыми мерами для освобождения этого стратегического города.

Эксперт отметил, что сейчас российская армия наносит удары по Николаеву, чтобы закончить подготовку к освобождению территорий Незалежной.