Украинское военное командование приказало войскам покинуть левобережье Северского Донца. По мнению журналиста Юрия Подоляки, это может стать началом стратегического отступления в Донбассе. Аналогичные манёвры со стороны ВСУ зафиксированы в районе Святогорска. В это время союзные войска России и республиканской Народной милиции освобождают населённые пункты на левом берегу реки.
"Украинские войска готовятся к тяжёлым боям даже не за Лисичанск, а за Славянск и Краматорск", — отметил эксперт.
По мнению командования ВСУ, удержать плацдарм в регионе уже невозможно, и в ближайшее время кольцо окружения замкнётся. Подоляка полагает, что подразделения ВС РФ намерены взять линию обороны Северск — Соледар — Бахмут, чтобы впоследствии окружить славянско-краматорскую группировку противника.
Эксперт отметил, что попытка контрнаступления ВСУ близ Херсона обернулась большим количеством жертв для украинской стороны.
"Потери ВСУ по убитым можно сопоставить как 1 к 20 или 1 к 30 по отношению к российской армии. Здесь сжигаются ресурсы Киева, которых так не хватает на Донбассе", — подчеркнул Подоляка.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Волкер уверен, что российская армия зря направила все силы на Северодонецк.