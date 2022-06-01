Подоляка: командование ВСУ готовит стратегическое отступление в Донбассе

Украинское военное командование приказало войскам покинуть левобережье Северского Донца. По мнению журналиста Юрия Подоляки, это может стать началом стратегического отступления в Донбассе. Аналогичные манёвры со стороны ВСУ зафиксированы в районе Святогорска. В это время союзные войска России и республиканской Народной милиции освобождают населённые пункты на левом берегу реки.

"Украинские войска готовятся к тяжёлым боям даже не за Лисичанск, а за Славянск и Краматорск", — отметил эксперт.

По мнению командования ВСУ, удержать плацдарм в регионе уже невозможно, и в ближайшее время кольцо окружения замкнётся. Подоляка полагает, что подразделения ВС РФ намерены взять линию обороны Северск — Соледар — Бахмут, чтобы впоследствии окружить славянско-краматорскую группировку противника.

Эксперт отметил, что попытка контрнаступления ВСУ близ Херсона обернулась большим количеством жертв для украинской стороны.