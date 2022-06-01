Польские наёмники расстреливают мирных под Волчанском

Иностранные наёмники из Польши расстреливают мирных жителей под Волчанском.
Об этом сообщил военный корреспондент Семён Пегов.
По словам известного военкора, на Харьковском направлении вместе с украинскими неонацистами воюют польские наёмники.
Пегов сообщает, что под Волчанском противник предпринял несколько попыток для контратаки. При этом объединённые силы ВС РФ и Донбасса зафиксировали несколько случаев, когда снайперы-иностранцы "работали" прицельно по гражданскому мирному населению.
Ранее Пегов заявил, что девять польских наёмников уничтожены под Волчанском. Об этом ему сообщили источники на передовой в Харьковской области.
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