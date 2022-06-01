Наёмники из Польши расстреливают мирное население под Волчанском

Иностранные наёмники из Польши расстреливают мирных жителей под Волчанском.

Об этом сообщил военный корреспондент Семён Пегов.

По словам известного военкора, на Харьковском направлении вместе с украинскими неонацистами воюют польские наёмники.

Пегов сообщает, что под Волчанском противник предпринял несколько попыток для контратаки. При этом объединённые силы ВС РФ и Донбасса зафиксировали несколько случаев, когда снайперы-иностранцы "работали" прицельно по гражданскому мирному населению.

Ранее Пегов заявил, что девять польских наёмников уничтожены под Волчанском. Об этом ему сообщили источники на передовой в Харьковской области.