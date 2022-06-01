Военный аналитик Герасимов о поставках РСЗО Киеву: хотят напугать Россию

Военный аналитик Игорь Герасимов в беседе с Pravda. Ru оценил опасность, которые несут для России поставки ракетных систем залпового огня, обещанные США Киеву.

Герасимов признал, что это действительно может быть опасно при наличии определённых составляющих у ракет, которые позволят им бить по дальним целям. Эксперт пояснил, что если речь будет идти об обычных ракетах РСЗУ, имеющими дальность порядка 70 км, как и российских "Градов" и "Смерчей", то это не слишком опасно. А если американцы поставят ракеты с увеличенной дальностью около 270-300 км, то такое вооружение представляет реальную опасность для РФ.

Герасимов предположил, что на данном этапе речь идёт пока скорее об информационной войне, о запугивании России и желании сделать её более уступчивой в договорённостях.

По мнению аналитика, сейчас угрозы поставок РСЗО Киеву больше напоминают игру.

"Потому что не все, что заявлено, соответствует действительности. Бывают в дипломатии и военном деле такие игры, к примеру, стараются Россию склонить, к примеру, к остановке наступлений на Донбассе угрозой поставок Украине таких РСЗУ, допустим. Я думаю, что это, скорее всего, с этим связано. Они хотят пока остановить наступление России. Сами поставки вероятны. Но если они будут при каких-то комплектующих, составляющих ракет, это, конечно, серьезное дело. Но если это вообще произойдет. Может быть, не произойдет. Тут просто игра идет такая. И пока до конца она непонятна", — сказал Герасимов.

Если же выяснится, что речь идёт не о запугивании, а о серьёзных поставках, эксперт не исключил применение Россией тактического ядерного оружия, например, по западным областям Украины — но только в том случае, если дальность поставляемых РСЗУ будет 300 км и "будут наноситься удары по Курску, Белгороду, Крыму".