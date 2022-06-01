Коротченко: поставки Киеву РСЗО несут в себе угрозу городам России

По словам военного эксперта Игоря Коротченко, поставки Киеву американских реактивных систем залпового огня ставят под угрозу населённые пункты и другие объекты на территории России.

"Что заявляет президент Байден, не имеет никакого практического значения. Сегодня он заявляет одно, завтра заявляет другое. Для нас фактором, вызывающим серьезную обеспокоенность, является сам факт начала поставок Украине РСЗО", — сказал Коротченко в беседе с РИА Новости.

Эксперт пояснил, что РСЗО HIMARS предназначены для ударов как по ближним, так и по дальним целям, это зависит от используемых боекомплектов. На сегодняшний день в поставках из США пока - боекомплекты для поражения целей в ближнем радиусе.

Однако специалист выразил опасение, что после обучения пользования этим видом вооружения не исключено получение Киевом ракет с дальним радиусом боевого применения, который будет захватывать российские территории, находящиеся неподалёку от украинской границы.

Исходя из этого, Коротченко призвал все усилия ВС РФ направить на ликвидацию объектов украинской транспортной и логистической инфраструктуры, чтобы РСЗО HIMARS вообще не появились на её территории.