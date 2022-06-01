Германия намерена продолжать оказывать поддержку Украине в оборонной сфере. Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего выступления в Бундестаге заявил, что в ближайшие недели Берлин направит в Киев современные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Также, по его словам, в качестве военной помощи на Украину будет поставлена высокосовременная радиолокационная станция.
Военный эксперт Алексей Леонков оценил планы Германии в интервью Pravda.Ru. Он отметил, что система IRIS-T находится на стадии доведения до боевой готовности, которую планируется завершить только в конце 2022 года. Леонков сравнил сложившуюся ситуацию с ранее обещанными Украине танками Leopard.
"Германия не отказывается, что она будет поставлять (вооружение на Украину. - Прим. ред.), но всегда у неё находится причина, чтобы эта техника не попала в зону проведения специальной военной операции", — резюмировал военный эксперт.
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