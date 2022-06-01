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Автор Дмитрий Плотников

Перенджиев: РФ может ударить по США при поставках дальнобойного оружия Украине

Силовые структуры

Россия может ударить по территории Соединённых Штатов, если Вашингтон начнёт поставки дальнобойного оружия Украине.

Перенджиев: РФ может ударить по США при поставках дальнобойного оружия Украине

Обэтом сообщил военный эксперт Александр Перенджиев.

Обозреватель уверен, что США на этот превентивный удар ответят только криками, шумом и угрозами, а прямого военного столкновения просто побоятся.

"У нас есть подводные лодки вблизи Штатов, ведётся соответствующий мониторинг. Поэтому мы и предупреждаем, что по таким поставкам действительно может быть нанесён удар, когда они будут загружаться или поставляться морским путем. Ударить могут и по военным кораблям, и по самой территории, потому что это оружие представляет прямую опасность для России", — заявил Перенджиев.

А между тем, президент Зеленский сообщил, что Украина не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории РФ. 

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы владимир зеленский александр перенджиев
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