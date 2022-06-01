Россия может ударить по территории Соединённых Штатов, если Вашингтон начнёт поставки дальнобойного оружия Украине.
Обэтом сообщил военный эксперт Александр Перенджиев.
Обозреватель уверен, что США на этот превентивный удар ответят только криками, шумом и угрозами, а прямого военного столкновения просто побоятся.
"У нас есть подводные лодки вблизи Штатов, ведётся соответствующий мониторинг. Поэтому мы и предупреждаем, что по таким поставкам действительно может быть нанесён удар, когда они будут загружаться или поставляться морским путем. Ударить могут и по военным кораблям, и по самой территории, потому что это оружие представляет прямую опасность для России", — заявил Перенджиев.
А между тем, президент Зеленский сообщил, что Украина не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории РФ.
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