В Северодонецке боевики нацбата "Айдар"* согнали в промзону около трёхсот местных жителей и планируют совершить террористический акт с жертвами.
Об этом сообщил пленный ВСУшник, а видео опубликовал Рамзан Кадыров.
Украинский пленный из Львова рассказал о преступной деятельности нацистов в промзоне города.
"Три дня назад… "айдаровцы"* начали сгонять гражданских на завод в подвал. А сегодня они ещё привезли ящики с динамитом. Я так понял, что они хотят подорвать народ, человек триста. В течение трёх дней люди там сидели, как заложники, никто им ничего не сказал. Привезли ящики с минами, хотели что-то сделать, я отказался слушаться. Я ушёл с поста и возле города был задержан военными", — расказывает пленный.
По его словам, после его задержания на промзоне произошёл взрыв. Возможно, это взорвалось там, где находились люди, рассказал ВСУшник и добавил, что туда не просто свозили людей, там планировали что-то сделать с ними.
Однако глава Чечни после видеоролика выразил надежду, что взрыв не имеет отношения к горожанам.
"Подлость и трусость националистов безграничны. С начала СВО общественность неоднократно становилась свидетелем их бесчеловечных преступлений. Учитывая методы националистов, нельзя исключать подобное развитие событий", — подытожил Кадыров.
Сейчас в Северодонецке союзные силы зачистили жилые кварталы, а бандеровцы отступили в промзону.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Волкер уверен, что российская армия зря направила все силы на Северодонецк.