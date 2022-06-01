Северодонецк почтии взят: боевики бежали в промзону и планируют теракт

В Северодонецке боевики нацбата "Айдар"* согнали в промзону около трёхсот местных жителей и планируют совершить террористический акт с жертвами.

Об этом сообщил пленный ВСУшник, а видео опубликовал Рамзан Кадыров.

Украинский пленный из Львова рассказал о преступной деятельности нацистов в промзоне города.

"Три дня назад… "айдаровцы"* начали сгонять гражданских на завод в подвал. А сегодня они ещё привезли ящики с динамитом. Я так понял, что они хотят подорвать народ, человек триста. В течение трёх дней люди там сидели, как заложники, никто им ничего не сказал. Привезли ящики с минами, хотели что-то сделать, я отказался слушаться. Я ушёл с поста и возле города был задержан военными", — расказывает пленный.

По его словам, после его задержания на промзоне произошёл взрыв. Возможно, это взорвалось там, где находились люди, рассказал ВСУшник и добавил, что туда не просто свозили людей, там планировали что-то сделать с ними.

Однако глава Чечни после видеоролика выразил надежду, что взрыв не имеет отношения к горожанам.

"Подлость и трусость националистов безграничны. С начала СВО общественность неоднократно становилась свидетелем их бесчеловечных преступлений. Учитывая методы националистов, нельзя исключать подобное развитие событий", — подытожил Кадыров.

Сейчас в Северодонецке союзные силы зачистили жилые кварталы, а бандеровцы отступили в промзону.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.