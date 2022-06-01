Более 100 пленных в Мариуполе уже в СИЗО в качестве подозреваемых

Больше ста пленных в Мариуполе перемещены в следственный изолятор в качестве подозреваемых. Теперь решение по ним будет принимать суд.

Об этом сообщил глава Министерства юстиции ДНР Юрий Сироватко.

"Больше 100 человек уже не находятся на этом участке, их уже переместили в СИЗО. И это уже категория подозреваемых. Они уже не пленные, по ним будет принимать решение уже суд", — заявил глава Минюста в эфире "Первого канала".

Речь идёт о боевиках, которые сдались в плен после нескольких недель нахождения в бункере металлургического комбината "Азовсталь". Там находились и ВСУшники, и националисты полка "Азов"*.

В России и ЛДНР тщательно фиксировали все преступления, которые совершали бандеровцы и от возмездия никто не уйдёт.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.