Больше ста пленных в Мариуполе перемещены в следственный изолятор в качестве подозреваемых. Теперь решение по ним будет принимать суд.
Об этом сообщил глава Министерства юстиции ДНР Юрий Сироватко.
"Больше 100 человек уже не находятся на этом участке, их уже переместили в СИЗО. И это уже категория подозреваемых. Они уже не пленные, по ним будет принимать решение уже суд", — заявил глава Минюста в эфире "Первого канала".
Речь идёт о боевиках, которые сдались в плен после нескольких недель нахождения в бункере металлургического комбината "Азовсталь". Там находились и ВСУшники, и националисты полка "Азов"*.
В России и ЛДНР тщательно фиксировали все преступления, которые совершали бандеровцы и от возмездия никто не уйдёт.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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