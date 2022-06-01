Сладков: "Был уверен, что "Азов"* сдаваться не будет"

Сдавший в плен человек признает потерю статуса бойца навсегда. А вот погибший в бою — никогда.

Об этом пишет у себя в аккаунте известный военный корреспондент Александр Сладков.

Отсюда и мудрость от князя киевского Святослава: "Мёртвые сраму не имут", сообщает военкор. А еще можно вспомнить жегловское из Вайнеров: "С мёртвых спросу меньше, а на нас позора несмываемого".

Я, честно говоря, был уверен на сто процентов, что "Азов"* сдаваться не будет. Морпехи украинские сдались? Да, я воспринял это нормально. Для нас, военных, это не расставание с боевым потенциалом. Это больше отсутствие возможности выполнять профессиональные обязанности. Но сила "Азова"*, стержень их боевого потенциала — в идее превосходства украинской нации над остальными, особый дух, элитарность. Оказывается, чуть поднажать и они с этим расстаются без видимого сожаления", — отметил Сладков.

По его словам, дальше эти "распиаренные" вояки превращаются в самых обычных пленных солдат.

"Чем больше шкаф, тем громче он падает", — подытожил журналист.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.