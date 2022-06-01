Тероборона ВСУ: Россия может открыть "второй фронт" на Киевском направлении

Россия в спецоперации может открыть "второй фронт" на Киевском направлении.

Об этом сообщил представитель киевской бригады теробороны ВСУ Андрей Ковалёв.

Он сказал, что на границе с Белоруссией сконцентрированы новые подразделения российских военных.

"Война не закончилась. Киевлянам, жителям столицы рано расслабляться. Для Киева существует угроза", — сказал Ковалёв.

Политический деятель, ополченец и писатель Захар Прилепин отметил, что логика в этом тоже есть. Чем будет заниматься российская армия, когда возьмёт под контроль, например, все территории ЛДНР и Запорожья (о которой сегодня Турчак говорил, что её вместе с Херсонской точно возьмут в Россию)?

Русские могут пойти на Николаев, Одессу, Днепропетровск, Харьков — но эдак можно ещё четыре Мариуполя сделать — и строй их потом заново, говорит писатель.

А вот если вернуться на Киев — это избавляет от необходимости разбирать на части все украинские города. Впрочем, это просто предположения, конечно. Много всяких факторов есть ещё, уверен Прилепин.