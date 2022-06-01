Украинское командование решило отправить на фронт военных с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Первое подразделение представителей ЛГБТ-движения можно отличить по нашивке на форме: на шевроне изображён единорог. Об этом сообщает агентство Reuters.
Набор добровольцев в новое подразделение ВСУ продолжается. В Киеве считают, что ЛГБТ-отряд является элитным, поскольку военные проходили обучение по стандартам НАТО.
Это уже не первые гей-солдаты в рядах украинской армии. Одним из самых популярных силовиков ЛГБТ-батальона является Виктор Пилипенко. Несколько лет назад он признался в своей ориентации и организовал сообщество "Военные ЛГБТ и их союзники".
"Это не дурной анекдот, а украинская реальность. <…> Сложно оценить боеспособность гей-бойцов, зато очевидно одно — в казармах ВСУ по ночам не будет скучно", — отметили в Телеграм-канале "Иди и смотри".
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