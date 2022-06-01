ЛГБТ-батальон с нашивками в виде единорогов пополнил ряды ВСУ

Украинское командование решило отправить на фронт военных с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Первое подразделение представителей ЛГБТ-движения можно отличить по нашивке на форме: на шевроне изображён единорог. Об этом сообщает агентство Reuters.

Набор добровольцев в новое подразделение ВСУ продолжается. В Киеве считают, что ЛГБТ-отряд является элитным, поскольку военные проходили обучение по стандартам НАТО.

Это уже не первые гей-солдаты в рядах украинской армии. Одним из самых популярных силовиков ЛГБТ-батальона является Виктор Пилипенко. Несколько лет назад он признался в своей ориентации и организовал сообщество "Военные ЛГБТ и их союзники".