Леонков: ракеты "Циркон" заставят флот США испытывать панику в 1000 км от РФ

Корабль "Адмирал Горшков" выполнил испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Об этом сообщил глава Северного флота адмирал Александр Моисеев.

"Вы были свидетелями очередного успешного применения фрегатом Северного флота ракеты "Циркон" из высокоширотных районов Баренцева моря по цели, находящейся в Белом море на удалении около 1000 километров", — в частности, заявил адмирал.

Военный обозреватель Алексей Леонков рассказал, как появлением новейшей ракеты Кремль меняет расстановку сил, а американский флот уже не сможет чувствовать себя спокойно на расстоянии даже в тысячу километров от российских границ.

Гиперзвуковые противокорабельные ракеты начнут устанавливать не только на новые корабли ВМФ РФ, но и на корабли, которые прошли модернизацию, говорит эксперт. Леонков подчёркивает, что на данный момент ни у одной страны в мире нет средств сдержать "Циркон". А современные локаторы даже не всегда "видят" пуск этой ракеты.

"У нашего противника не существует корабельных систем ПВО, способных перехватить "Циркон". Единственная рабочая ракета США — SM-3, показавшая скорость около 2 чисел Маха, — не способна перехватить ракету, маневрирующую на скорости порядка 9-10 чисел Маха. К тому же "Циркон" работает на дальности порядка 1000 километров, то есть, совершая полет, он летит по непредсказуемой траектории", — цитирует аналитика "Народные Новости".

Особенность "Циркона" ещё и в том, что ракета относится к стайному типу. Таким способом могут поражаться целые корабельные или авианосные группы. Даже, если враг засёк пуск российской гиперзвуковой "стаи", физически у противника нет возможности спастись, подытожил эксперт.