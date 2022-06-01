Во Львове "Калибры" ударили по пути снабжения НАТО для Украины

Армия России во Львове ударила по пути снабжения НАТО для Украины.

Ракеты "Калибры", пущенные с акватории Черного моря поразили Бескидский железнодорожный туннель через Карпаты.

"Цель — попытаться нарушить железнодорожное сообщение и остановить поставки топлива и оружия от наших союзников", — сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Бескидский тоннель — это самый большой тоннель построенный на Украине с 1991 года. Проложен в Карпатских горах в Западном направлении. Длина его два километра. Через него до СВО проходило до 60 процентов транзита грузов в ЕС.

С учетом того, что объект капитальный, там потребуются более мощные ракеты, чтобы основательно его заблокировать. Но, возможно, целью был не сам тоннель, а какие-то объекты рядом с ним: склады или поезда с техникой, сообщают эксперты.

Вообще по Львовской области ударили несколько ракет. В других областях также прогремели взрывы.