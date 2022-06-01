Армия России во Львове ударила по пути снабжения НАТО для Украины.
Ракеты "Калибры", пущенные с акватории Черного моря поразили Бескидский железнодорожный туннель через Карпаты.
"Цель — попытаться нарушить железнодорожное сообщение и остановить поставки топлива и оружия от наших союзников", — сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Бескидский тоннель — это самый большой тоннель построенный на Украине с 1991 года. Проложен в Карпатских горах в Западном направлении. Длина его два километра. Через него до СВО проходило до 60 процентов транзита грузов в ЕС.
С учетом того, что объект капитальный, там потребуются более мощные ракеты, чтобы основательно его заблокировать. Но, возможно, целью был не сам тоннель, а какие-то объекты рядом с ним: склады или поезда с техникой, сообщают эксперты.
Вообще по Львовской области ударили несколько ракет. В других областях также прогремели взрывы.
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Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.