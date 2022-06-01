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Автор Дмитрий Плотников

Во Львове "Калибры" ударили по пути снабжения НАТО для Украины

Силовые структуры

Армия России во Львове ударила по пути снабжения НАТО для Украины.

Во Львове "Калибры" ударили по пути снабжения НАТО для Украины

Ракеты "Калибры", пущенные с акватории Черного моря поразили Бескидский железнодорожный туннель через Карпаты.

"Цель — попытаться нарушить железнодорожное сообщение и остановить поставки топлива и оружия от наших союзников", — сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Бескидский тоннель — это самый большой тоннель построенный на Украине с 1991 года. Проложен в Карпатских горах в Западном направлении. Длина его два километра. Через него до СВО проходило до 60 процентов транзита грузов в ЕС.

С учетом того, что объект капитальный, там потребуются более мощные ракеты, чтобы основательно его заблокировать. Но, возможно, целью был не сам тоннель, а какие-то объекты рядом с ним: склады или поезда с техникой, сообщают эксперты.

Вообще по Львовской области ударили несколько ракет. В других областях также прогремели взрывы.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы виктор геращенко
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