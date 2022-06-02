Хазин: Вашингтон готовил спецоперацию по свержению Владимира Путина

Журналисты США начинают зачищать "хвосты" операции, которую коллективный Запад хотел провести по своему сценарию. Но их планы в конце февраля сорвал президент РФ Владимир Путин.

Об этом в эфире "Говорит Москва" сообщил экономист и политический эксперт Михаил Хазин.

По его словам, США готовили спецоперацию, которая предполагала жёсткую зачистку Донбасса. И это все произошло бы быстро, заявил аналитик и подчеркнул, что на жителей Донбасс Украине было наплевать. Цель была — отстранение от власти Путина.

Для достижения этого Вашингтон подготовил два сценария. Первый вариант строился на том, что РФ не вмешивается в "бойню" в Донбассе, и тогда поднялась бы сильнейшая волна под лозунгом "Путин всё слил". В этот момент в Кремле, вероятно, активизировался бы заговор, сообщил Хазин.

"Второй сценарий, выстраивался на том, что РФ встаёт на защиту Донбасса. Тогда Россию немедленно объявляют агрессором и запускаются все соответствующие процессы — бешенная русофобия и соответственно вся пятая колонна, (которая, кстати, и активизировалась очень сильно)", — подытожил политолог.

По его словам, этот вариант предполагал, что ВСУ после Донбасса прорвутся и в Россию, а значит, к протестам пятой колонны добавилась бы еще и тема, что Кремль допустил ситуацию 22 июня 1941 года.